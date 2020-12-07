Голевая феерия. 17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории турнира

На данный момент рекордное количество голов за один тур чемпионата России составляет 36 мячей. Такую скорострельность команды показывали в турнире дважды — в 21-м туре сезона-2006 и в шестом туре сезона-2012/13.

«Зенит» — «Урал» — 5:1

Четыре гола из пяти футболисты «Зенита» забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти на 77-й минуте, а через пять минут после этого свой первый гол в РПЛ забил полузащитник «Урала» Артем Шаболин. Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров, на его счету девять мячей в текущем сезоне.

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«Спартак» — «Тамбов» — 5:1

Московский «Спартак» впервые с 2013 года обыграл соперника в матче чемпионата России по футболу, забив больше четырех мячей. Оппонент команды Доменико Тедеско «Тамбов» играл без ряда футболистов, отказавшихся выходить на поле из-за долгов по зарплате. Голами в составе москвичей отметились нападающие Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2) и Самуэль Жиго (87). У «Тамбова» забил нападающий Герман Онугха (65).

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«Краснодар» — «Ротор» — 5:0

Нападающий «Краснодара» Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились Магомед-Шапи Сулейманов (43) и Виктор Классон (85, 90 — с пенальти). Ари забил впервые в текущем сезоне, большую часть первой половины которого он пропустил из-за травмы.

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«Локомотив» — «Рубин» — 3:1

Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В стартовом составе «Локомотива» дебютировал 19-летний Максим Мухин. «Рубин» не может обыграть «Локомотив» во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).

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ЦСКА — «Химки» — 2:2

В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У «Химок» отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского «Спартака» Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Виктора Гончаренко.

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«Динамо» — «Арсенал» — 1:0

Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против «Сочи» (3:2).

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«Ростов» — «Уфа» — 0:1

Гол за уфимскую команду забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Уфы» Владислава Камилова. Исполняющим обязанности наставника «Уфы» в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в «Рубине».

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