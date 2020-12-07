Голевая феерия. 17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории турнира
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Семнадцатый тур Российской
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Семнадцатый тур Российской
На данный момент рекордное количество голов за один тур чемпионата России составляет 36 мячей. Такую скорострельность команды показывали в турнире дважды — в 21-м туре сезона-2006 и в шестом туре сезона-2012/13.
Четыре гола из пяти футболисты «Зенита» забили в первом тайме. Дважды отличился признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (17-я, 22-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (30, с пенальти) и Дуглас Сантос (44). Во второй половине встречи Азмун оформил
Московский «Спартак» впервые с 2013 года обыграл соперника в матче чемпионата России по футболу, забив больше четырех мячей. Оппонент команды Доменико Тедеско «Тамбов» играл без ряда футболистов, отказавшихся выходить на поле
Нападающий «Краснодара» Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились
Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В стартовом составе «Локомотива» дебютировал 19-летний Максим Мухин. «Рубин» не может обыграть «Локомотив» во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).
В составе ЦСКА голы забили признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54). У «Химок» отличились Илья Кухарчук (47) и арендованный у московского «Спартака» Резиуан Мирзов (51). Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в этом матче был Сергей Овчинников, заменивший дисквалифицированного
Единственный гол на 45-й минуте матча забил Даниил Фомин. На 88-й минуте на поле вышел форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Это его первый матч с 20 сентября, тогда он получил травму в домашнем матче РПЛ против «Сочи» (3:2).
Гол за уфимскую команду забил Комнен Андрич (70-я минута). Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Уфы» Владислава Камилова. Исполняющим обязанности наставника «Уфы» в прошедшем матче был старший тренер Эдуардо Докампо. Испанец присоединился к команде вместе с главным тренером Рашидом Рахимовым в октябре, ранее он работал в «Рубине».
Рахимов пропустил встречу