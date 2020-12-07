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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Зайнутдинов пытался быть активным, но…». Тренер ЦСКА подвел итоги матча с «Химками»

Игра не выявила сильнейшего.

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Источник: РИА "Новости"

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал итог встречи с «Химками» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги. Его комментарий приводит официальный сайт клуба.

— Первый тайм был неплохой, забили гол, не позволив сопернику ничего сделать. Во втором потеряли концентрацию, пропустили две контратаки, потратили очень много сил, чтобы сравнять счет, пытались выиграть. В конце шла атака на атаку, но, к сожалению, не смогли забить третий гол.

— Чего пытались добиться заменами Дзагоева и Эджуке?

— Решение о заменах принимает главный тренер. На мой взгляд, Эджуке выглядел неплохо, обострял, но повторюсь, что главный тренер производит замены.

Команда
ЦСКА

— ПФК ЦСКА переходит на два форварда, когда не идет игра. Есть ли у команды другой план?

— Мы не переходили в игру в два форварда, Чалов играл справа. Вариативность может быть разная, игра складывается по-разному, от этого и надо плясать.

— Снова забил Илья Шкурин, выйдя в стартовом составе. Заслужил ли он место в основе?

— Он заслужил своей работой выход в старте. Его кондиции позволили ему все 90 минут находиться на поле. Я просил его быть активным весь матч. Он забил мяч и в целом сыграл хорошо. Своей игрой он дал основания думать, что в следующих матчах мы можем рассчитывать на него как на игрока стартового состава.

— Почему длинная скамейка ЦСКА дважды подряд не улучшает игру?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Игроки, которые выходят на замену, должны быть активны. Чалов старался, но не все получалось. Зайнутдинов пытался быть активным. Но сегодня футболисты, которые вышли на замену, не особенно усилили игру.

— Кучаев и Дзагоев не готовы играть 90 минут?

— Они пропустили время, им сложно набирать кондиции. Но в те минуты, которые они сегодня получили, выглядели активно. Хотелось бы, чтобы это время было большим, но сегодняшние реалии таковы.

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