Стадион «Фишт» в Сочи готов принять в декабре игры РПЛ и матч сборной России по регби

Футбольный клуб «Сочи» в рамках РПЛ 7 декабря примет грозненский «Ахмат», 12 декабря — «Спартак», 16 декабря — «Динамо». Сборная России по регби встретится со сборной российских клубов 19 декабря на стадионе «Фишт».

«У нас будет очень насыщенный декабрь: за 13 дней пройдут три игры в рамках Российской премьер-лиги по футболу и один матч по регби с участием сборной России. Мы к этому полностью готовы и уверены, что все системы и поле справятся с этими мероприятиями», — сказал Богомолов.

В октябре генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщал ТАСС, что газон олимпийского стадиона находится в больном состоянии.

«Красивое, зеленое футбольное поле и качественное футбольное поле — это не одно и то же, — заметил главный агроном стадиона Дмитрий Кривчиков. — Бывают ситуации, когда красивый газон не соответствует нормам и является травмоопасным, а, бывает, наоборот выглядит газон не очень, но зато его характеристики соответствуют всем стандартам, и он является травмобезопасным. Качество игрового процесса в первую очередь зависит вот от этих параметров, которые проверяет делегат матча от РФС. Сегодня по результатам тестов поле в отличном состоянии, все показатели в пределах нормы, поле стандартное, к матчу все готово, никаких препятствий».