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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Что ж ты, Дриусси, три года молчал?

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси о желании покинуть российский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Что ж ты, Дриусси, три года молчал? Хотя он и до этого уже делал подобные заявления аргентинской прессе, а потом утверждал, что его неправильно поняли. Здесь он боялся говорить правду, а сейчас говорит прямо: “Мне всё надоело”.

Его можно понять. Я всегда говорил, что он центральный нападающий, а его не пробовали на этой позиции ни разу. Это неправильно, это ошибка главного тренера Семака. Так нельзя. Создай конкуренцию и Дзюбе, и Азмуну. Да, Дриусси неплохо забивал в первом сезоне, играя на фланге. Но, может, забил бы больше, если бы ставили в центр. А потом травмы начались», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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