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21:20 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 декабря. «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45+3). Дуганджич в чемпионате России провел свой первый матч в стартовом составе «Сочи» и забил свой первый гол в турнире. Ранее он отличился в матче Бетсити — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). На 17-й минуте полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не реализовал пенальти.

«Сочи» не мог победить в РПЛ на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение). Также команда прервала беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ, которая составляла пять матчей (три победы, две ничьи).

В турнирной таблице «Сочи» занимает седьмое место, набрав 27 очков, «Ахмат» с 25 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре «Сочи» 12 декабря примет московский «Спартак», «Ахмат» 13 декабря на своем поле встретится с «Ростовом».

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2:0
Первый тайм: 2:0
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