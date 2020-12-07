«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 7 декабря. «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 7 декабря. «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф — Российской
Забитыми мячами отметились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45+3). Дуганджич в чемпионате России провел свой первый матч в стартовом составе «Сочи» и забил свой первый гол в турнире. Ранее он отличился в матче Бетсити — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). На 17-й минуте полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не реализовал пенальти.
«Сочи» не мог победить в РПЛ на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение). Также команда прервала беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ, которая составляла пять матчей (три победы, две ничьи).
В турнирной таблице «Сочи» занимает седьмое место, набрав 27 очков, «Ахмат» с 25 очками расположился строчкой ниже.
В следующем туре «Сочи» 12 декабря примет московский «Спартак», «Ахмат» 13 декабря на своем поле встретится с «Ростовом».