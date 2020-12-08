Игрок сборной России и ЦСКА Марио Фернандес: Я домосед. В России мало кого знаю, кроме Путина…

С 1994 года «Комсомолка» вручает черный смокинг «Джентльмена года» самому достойному футболисту страны. В этом году по итогам голосования на сайте «КП» и по выбору жюри победителем стал полузащитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

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В Россию бразилец приехал еще в 2012 году, и за это время стал просто незаменимым и в клубе и в сборной. Он скромен, говорит очень мало, но когда его нет, армейцы и российская национальная команда теряют очень многое. Журналисты «КП» встретились с Марио, чтобы понять, насколько русским он стал за эти восемь лет в нашей стране.

Ненавижу оставаться дома один

— Марио, представьте, что у вас есть возможность на Рождество пригласить за один стол всех-всех, кого захотите. Кто оказался бы за ним?

— О, таких огромных столов не бывает! Конечно, там была бы моя семья, там были бы мои друзья, и там был бы весь ЦСКА, все парни, с которыми я выходил на поле. Вы еще можете представить себе такой стол?

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwKrK4oFuWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Марио Фернандес (@_mario_fernandes02_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Давайте тогда сначала про семью. Рассказывают, что ваш отец — тренер. Это правда? И каково это, когда твой папа может комментировать твою игру?

— Папа практически не смотрит мои матчи. Он в Бразилии, я — в Европе, у нас не совпадают часовые пояса. Это два совершенно разных мира. Так что ему непросто увидеть мою игру. Но когда ему это удается, он меня не критикует, хотя и не хвалит тоже. Он просто смотрит в футбол, где на правом фланге играет парень под вторым номером. Но вот мои мама и девушка, когда они в Москве, не пропускают ни одной игры на ВЭБ Арене. Вы не представляете как эмоционально они переживают.

— Они часто в Москве?

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— Я стараюсь делать так, чтобы всегда со мной был кто-то рядом. Ненавижу возвращаться в пустую квартиру. И вообще не люблю оставаться один. Так что у меня то мама гостит, то сестры, то двоюродные братья или друзья, то девушка.

— Вы знаете какой самый популярный вопрос в российском интернете с вашей фамилией? «Девушка Марио Фернандеса». Вы представляете, скольких россиянок вы расстроили, когда в соцсетях вы выложили фото со своей возлюбленной?

— И теперь у меня больше нет Инстаграма! (смеется). На самом деле моя девушка к таким вещам очень спокойно относится, как и я. У меня вообще очень спокойный образ жизни, я мало где бываю, я себя нигде не выпячиваю, я очень домашний человек. Но вы правы в одном, девушка иногда меня немного ревнует к фанатам. Но она понимает, что это только лишь фанаты и ничего более.

— Вы давно вместе?

— Мы с Марьяной знакомы уже довольно давно. Однажды в Сан-Паоло мы с братом и другом зашли в один клуб, и там я увидел ее. Но на следующей неделе мне надо было уже лететь в Россию, готовиться к сезону, так что встречаться мы с Марьяной стали позже.

Марио Фернандес радуется успеху в матче сборной России. | Источник: РИА

Я взял паспорт ради ЦСКА, но благодарен России за ЧМ-2018

— Перед ЧМ-2018 мы были на презентации спортивной экипировки, и нам показали ваши бутсы. На них был изображен бразильский флаг. Вы реально выходили на матчи в футболке сборной России и с флагом Бразилии на бутсах?

— Я вам сейчас расскажу эту историю. Профессиональным игрокам бутсы делают на заказ. Мне перед ЧМ-2018 прислали новую пару, и там действительно оказался бразильский флаг. Я тут же отправил их обратно и попросил переделать: сказал им, что теперь россиянин, и это не дело, играть за сборную в экипировке с символикой другой страны.

— Решение выступать за сборную России вам далось тяжело? Вы с кем-то советовались, прежде чем получить российский паспорт?

— Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом. Я взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил ЦСКА «нет».

— Но вы сказали «да». И оказались на чемпионате мира. Часто вспоминаете то лето 2018-го?

— Одно из главных приключений в моей жизни. И за него я тоже благодарен России и ЦСКА. Тот матч с Хорватией (четвертьфинал чемпионата мира в Сочи. Ничья 2:2, один из мячей забил Фернандес. Сборная России уступила по пенальти, один из которых не забил Марио — ред.) — нечто особенное.

За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере — когда забил гол. И одно из самых больших разочарований — когда не забил пенальти. Но знаете что? Если бы мне предложили пережить этот день заново, я бы согласился не задумываясь.

Более того, если бы мне сказали перед серией пенальти «Ты не забьешь — такова твоя судьба», я бы все равно взял мяч в руки и пошел к точке. Потому что надо уметь смотреть судьбе в лицо. И надо использовать хотя бы малейший шанс эту судьбу изменить к лучшему.

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Начал привыкать к холоду

— В России вы уже восемь лет. За эти годы в чем вы стали русским?

— Отличный вопрос! Сейчас буду думать. Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет (смеется). Но за эти восемь лет я стал привыкать к холоду. Когда я только приехал в Москву, я вообще не мог понять, как вы здесь живете. А сейчас для меня ноль градусов — хорошая погода! И когда мне в Бразилии говорят, Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране, я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».

— Но русский мат-то вы понимаете?

— О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь — это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу. Я вообще молчун. Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?». И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на португальском-то редко говорю. Я из тех людей, которые намного больше слушают, чем говорят. Я и интервью-то даю только по особым случаям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHHXZN0licY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHHXZN0licY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHHXZN0licY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Марио Фернандес (@_mario_fernandes02_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А русское ТВ вы смотрите?

— Это такая форма пытки? Нет-нет, русские передачи не для меня. Только если показывают Лигу чемпионов.

— ЦСКА — культовый клуб в России. После побед в вашей раздевалке полно знаменитостей — звезд и политиков. Вы кого-то из них узнаете?

— О, нет! Русские звезды — это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединенный образ жизни, для меня остаться дома с семьей — лучший вечер. Так что если я с кем-то столкнусь из российских знаменитостей, я узнаю только одного из них — Путина.

— Марио, так у вас есть российский паспорт. Может, вы ходили на выборы?

— В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел — голосовал бы за Путина. Я же говорю — больше никого не знаю!

Влашич — самый сильный футболист в РПЛ за многие годы

— Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской Премьер-лиги. А кого считаете самым сильным ее игроком, против кого приходилось здесь играть?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFXMtgNFXNo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFXMtgNFXNo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFXMtgNFXNo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Марио Фернандес (@_mario_fernandes02_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года. Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе.

— А как насчет вашей карьеры в Европе? Неужели вам никогда не хотелось попробовать себя в более сильном чемпионате — в Англии? В Испании? В Италии?

— Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею. Я счастлив в ЦСКА. Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу — я хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и я не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба.

— Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?

— Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА?

Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDMHnQ-JvjN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDMHnQ-JvjN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDMHnQ-JvjN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Марио Фернандес (@_mario_fernandes02_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Хорошо, а потом? Чем будет заниматься Марио Фернандес после того, как закончит карьеру?

— Еще один очень хороший и важный вопрос для меня. Я не знаю пока, как на него ответить. Но я точно знаю одно: я никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей. А если мне придется кого-то убрать с поля и усадить на скамейку запасных, я две ночи спать не буду из-за переживаний. Нет, это работа не для меня. Но, возможно, открою детскую школу — вот это было бы отличное занятие.