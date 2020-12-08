Игрок сборной России и ЦСКА Марио Фернандес: Я домосед. В России мало кого знаю, кроме Путина…
«Джентльмен года — 2020» дал интервью kp.ru.
«Джентльмен года — 2020» дал интервью kp.ru.
С 1994 года «Комсомолка» вручает черный смокинг «Джентльмена года» самому достойному футболисту страны. В этом году по итогам голосования на сайте «КП» и по выбору жюри победителем стал полузащитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.
В Россию бразилец приехал еще в 2012 году, и за это время стал просто незаменимым и в клубе и в сборной. Он скромен, говорит очень мало, но когда его нет, армейцы и российская национальная команда теряют очень многое. Журналисты «КП» встретились с Марио, чтобы понять, насколько русским он стал за эти восемь лет в нашей стране.
— Марио, представьте, что у вас есть возможность на Рождество пригласить за один стол
— О, таких огромных столов не бывает! Конечно, там была бы моя семья, там были бы мои друзья, и там был бы весь ЦСКА, все парни, с которыми я выходил на поле. Вы еще можете представить себе такой стол?
— Давайте тогда сначала про семью. Рассказывают, что ваш отец — тренер. Это правда? И каково это, когда твой папа может комментировать твою игру?
— Папа практически не смотрит мои матчи. Он в Бразилии, я — в Европе, у нас не совпадают часовые пояса. Это два совершенно разных мира. Так что ему непросто увидеть мою игру. Но когда ему это удается, он меня не критикует, хотя и не хвалит тоже. Он просто смотрит в футбол, где на правом фланге играет парень под вторым номером. Но вот мои мама и девушка, когда они в Москве, не пропускают ни одной игры на ВЭБ Арене. Вы не представляете как эмоционально они переживают.
— Они часто в Москве?
— Я стараюсь делать так, чтобы всегда со мной был
— Вы знаете какой самый популярный вопрос в российском интернете с вашей фамилией? «Девушка Марио Фернандеса». Вы представляете, скольких россиянок вы расстроили, когда в соцсетях вы выложили фото со своей возлюбленной?
— И теперь у меня больше нет Инстаграма! (смеется). На самом деле моя девушка к таким вещам очень спокойно относится, как и я. У меня вообще очень спокойный образ жизни, я мало где бываю, я себя нигде не выпячиваю, я очень домашний человек. Но вы правы в одном, девушка иногда меня немного ревнует к фанатам. Но она понимает, что это только лишь фанаты и ничего более.
— Вы давно вместе?
— Мы с Марьяной знакомы уже довольно давно. Однажды в
— Перед ЧМ-2018 мы были на презентации спортивной экипировки, и нам показали ваши бутсы. На них был изображен бразильский флаг. Вы реально выходили на матчи в футболке сборной России и с флагом Бразилии на бутсах?
— Я вам сейчас расскажу эту историю. Профессиональным игрокам бутсы делают на заказ. Мне перед ЧМ-2018 прислали новую пару, и там действительно оказался бразильский флаг. Я тут же отправил их обратно и попросил переделать: сказал им, что теперь россиянин, и это не дело, играть за сборную в экипировке с символикой другой страны.
— Решение выступать за сборную России вам далось тяжело? Вы с
— Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло
— Но вы сказали «да». И оказались на чемпионате мира. Часто вспоминаете то лето 2018-го?
— Одно из главных приключений в моей жизни. И за него я тоже благодарен России и ЦСКА. Тот матч с Хорватией (четвертьфинал чемпионата мира в Сочи. Ничья 2:2, один из мячей забил Фернандес. Сборная России уступила по пенальти, один из которых не забил Марио — ред.) — нечто особенное.
За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере — когда забил гол. И одно из самых больших разочарований — когда не забил пенальти. Но знаете что? Если бы мне предложили пережить этот день заново, я бы согласился не задумываясь.
Более того, если бы мне сказали перед серией пенальти «Ты не забьешь — такова твоя судьба», я бы все равно взял мяч в руки и пошел к точке. Потому что надо уметь смотреть судьбе в лицо. И надо использовать хотя бы малейший шанс эту судьбу изменить к лучшему.
— В России вы уже восемь лет. За эти годы в чем вы стали русским?
— Отличный вопрос! Сейчас буду думать. Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет (смеется). Но за эти восемь лет я стал привыкать к холоду. Когда я только приехал в Москву, я вообще не мог понять, как вы здесь живете. А сейчас для меня ноль градусов — хорошая погода! И когда мне в Бразилии говорят, Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране, я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».
— Но русский
— О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь — это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу. Я вообще молчун. Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?». И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на
— А русское ТВ вы смотрите?
— Это такая форма пытки?
— ЦСКА — культовый клуб в России. После побед в вашей раздевалке полно знаменитостей — звезд и политиков. Вы
— О, нет! Русские звезды — это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединенный образ жизни, для меня остаться дома с семьей — лучший вечер. Так что если я с
— Марио, так у вас есть российский паспорт. Может, вы ходили на выборы?
— В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел — голосовал бы за Путина. Я же говорю — больше никого не знаю!
— Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской
— Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года. Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе.
— А как насчет вашей карьеры в Европе? Неужели вам никогда не хотелось попробовать себя в более сильном чемпионате — в Англии? В Испании? В Италии?
— Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в
— Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?
— Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА?
Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.
— Хорошо, а потом? Чем будет заниматься Марио Фернандес после того, как закончит карьеру?
— Еще один очень хороший и важный вопрос для меня. Я не знаю пока, как на него ответить. Но я точно знаю одно: я никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей. А если мне придется
Павел САДКОВ, Андрей ВДОВИН