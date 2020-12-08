Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
21Мир прощается с Диего Марадоной
13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС признал ошибку арбитра в матче «Ахмат» — «Локомотив». Москвичам она стоила гола

Арбитр матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив» (0:0) Кирилл Левников допустил ошибку, слишком быстро дав свисток в одном из эпизодов встречи, сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 62-й минуте матча защитник «Локомотива» Станислав Магкеев отправил мяч в ворота «Ахмата», однако гол не был засчитан из-за свистка судьи, указавшего на фол на одном из игроков грозненской команды.

«Судье следовало применить принцип “отложенного свистка” до тех пор, пока не станет ясно, что возможность для взятия ворот исчерпана и что атакующая фаза завершена.

Судья совершил ошибку, слишком быстро дав свисток. Так как свисток судьи прозвучал до момента взятия ворот, вне зависимости от того, совершил судья “явную и очевидную ошибку” или нет, VAR в любом случае не мог вмешаться», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Группа «Славяне». Россия узнала соперников по отбору ЧМ-2022
М. Фернандес: Я домосед. В России мало кого знаю, кроме Путина
Российские клубы прощаются с ЛЧ: Топ-5 ставок на игры еврокубков
Chevrolet может оплатить переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Вратаря НХЛ из России призвали оправдывать «чудовищную» зарплату
Губерниев высказался о признаниях Резцовой в приеме допинга
Черчесов назвал Марадону одним из самых тяжелых соперников
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь