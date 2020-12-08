Замглавы «Победы» уволен после акции в поддержку Дзюбы

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Решение принято из-за полета самолета лоукостера, траектория которого была похожа на фаллический символ. Кто именно из заместителей топ-менеджера уволен, не сообщается. В «Аэрофлоте» подтвердили информацию об увольнении заместителя Калмыкова, но комментировать ситуацию не стали.

Самолет «Победы» 11 ноября летел из Москвы в Екатеринбург, на его борту самолета находилось более 100 пассажиров, когда экипаж отклонился от маршрута и выполнял ряд виражей над Нефтекамском.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате авиалайнер опоздал в аэропорт Кольцово на 32 минуты, а траектория его полета многим напомнила фаллический символ. Экипаж заявил в ходе переговоров с диспетчерами, что фигура появилась в небе не по их инициативе.

В начале декабря специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что по его данным «хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». По информации Росавиации, Калмыков выразил мнение, что таким образом экипаж хотел поддержать Дзюбу.