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14:48 (мск), источник: Известия

Замглавы «Победы» уволен после акции в поддержку Дзюбы

Совет директоров авиакомпании «Победа» на заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря, принял решение уволить одного из заместителей гендиректора лоукостера. Главе компании Андрею Калмыкову объявлен выговор, сообщает РБК со ссылкой на источник.

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Решение принято из-за полета самолета лоукостера, траектория которого была похожа на фаллический символ. Кто именно из заместителей топ-менеджера уволен, не сообщается. В «Аэрофлоте» подтвердили информацию об увольнении заместителя Калмыкова, но комментировать ситуацию не стали.

Самолет «Победы» 11 ноября летел из Москвы в Екатеринбург, на его борту самолета находилось более 100 пассажиров, когда экипаж отклонился от маршрута и выполнял ряд виражей над Нефтекамском.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате авиалайнер опоздал в аэропорт Кольцово на 32 минуты, а траектория его полета многим напомнила фаллический символ. Экипаж заявил в ходе переговоров с диспетчерами, что фигура появилась в небе не по их инициативе.

В начале декабря специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что по его данным «хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». По информации Росавиации, Калмыков выразил мнение, что таким образом экипаж хотел поддержать Дзюбу.

В ноябре в интернете появилось интимное видео с мужчиной, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди.

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