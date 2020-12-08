Замглавы «Победы» уволен после акции в поддержку Дзюбы

Решение принято из-за полета самолета лоукостера, траектория которого была похожа на фаллический символ. Кто именно из заместителей топ-менеджера уволен, не сообщается. В «Аэрофлоте» подтвердили информацию об увольнении заместителя Калмыкова, но комментировать ситуацию не стали.
Самолет «Победы» 11 ноября летел из Москвы в Екатеринбург, на его борту самолета находилось более 100 пассажиров, когда экипаж отклонился от маршрута и выполнял ряд виражей над Нефтекамском.
В результате авиалайнер опоздал в аэропорт Кольцово на 32 минуты, а траектория его полета многим напомнила фаллический символ. Экипаж заявил в ходе переговоров с диспетчерами, что фигура появилась в небе не по их инициативе.
В начале декабря специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что по его данным «хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». По информации Росавиации, Калмыков выразил мнение, что таким образом экипаж хотел поддержать Дзюбу.
В ноябре в интернете появилось интимное видео с мужчиной, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди.