«Зенит» ждет решения по допуску зрителей на игры с «Динамо» и «Спартаком»

Встреча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» запланирована на 12 декабря, игра 19-го тура «Зенит» — «Спартак» — на 16 декабря. Согласно данным на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), домашняя арена «Зенита» вмещает 67800 зрителей.
Решение о допуске и количестве зрителей будет принято после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию». На этой игре комиссия оценит соблюдение всех санитарных норм, социальной дистанции болельщиками и прочих вещей.
Ранее в ноябре «Зенит» на официальном сайте сообщил, что «по важному международному матчу Лиги чемпионов против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА».
Игра чемпионата России против екатеринбургского «Урала», состоявшаяся 5 декабря и завершившаяся победой «Зенита» со счетом 5:1, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга должна была пройти без зрителей, но 4 декабря «Зенит» сообщил, что получил разрешение допустить болельщиков в изолированные ложи (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы. Всего на матче, по данным РПЛ, присутствовало 1184 зрителя.