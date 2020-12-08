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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» ждет решения по допуску зрителей на игры с «Динамо» и «Спартаком»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» направил запрос местным властям и в Роспотребнадзор с просьбой разрешить провести матчи чемпионата России с московскими командами «Динамо» и «Спартак» при 25-процентной заполняемости домашнего стадиона, сообщили РИА Новости два независимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» запланирована на 12 декабря, игра 19-го тура «Зенит» — «Спартак» — на 16 декабря. Согласно данным на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), домашняя арена «Зенита» вмещает 67800 зрителей.

Решение о допуске и количестве зрителей будет принято после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию». На этой игре комиссия оценит соблюдение всех санитарных норм, социальной дистанции болельщиками и прочих вещей.

Ранее в ноябре «Зенит» на официальном сайте сообщил, что «по важному международному матчу Лиги чемпионов против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА».

Игра чемпионата России против екатеринбургского «Урала», состоявшаяся 5 декабря и завершившаяся победой «Зенита» со счетом 5:1, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга должна была пройти без зрителей, но 4 декабря «Зенит» сообщил, что получил разрешение допустить болельщиков в изолированные ложи (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцев сезонных абонементов в бизнес-клубы. Всего на матче, по данным РПЛ, присутствовало 1184 зрителя.

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