«Зенит» ждет решения по допуску зрителей на игры с «Динамо» и «Спартаком»

Решение о допуске и количестве зрителей будет принято после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет дортмундскую «Боруссию». На этой игре комиссия оценит соблюдение всех санитарных норм, социальной дистанции болельщиками и прочих вещей.

Ранее в ноябре «Зенит» на официальном сайте сообщил, что «по важному международному матчу Лиги чемпионов против дортмундской “Боруссии” принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА».