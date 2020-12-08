Шамиль Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Спартак»

Газизов пришел в «Спартак» летом 2020 года. Ранее он занимал пост генерального директора «Уфы» с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 «Уфа» заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.