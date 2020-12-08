Шамиль Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Спартак»
ТАСС, 8 декабря. Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 8 декабря. Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
Отмечается, что по решению совета директоров руководить клубом будет управляющий директор Евгений Мележиков, спортивным блоком будет управлять спортивный директор Дмитрий Попов.
Газизов пришел в «Спартак» летом 2020 года. Ранее он занимал пост генерального директора «Уфы» с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 «Уфа» заняла шестое место в турнирной таблице Российской
«Спартак» после 17 туров РПЛ занимает второе место, набрав 35 очков и уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям. В следующем туре