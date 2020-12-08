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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин прокомментировал уход Газизова из «Спартака»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на уход Шамиля Газизова с должности генерального директора московского «Спартака».

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Источник: Спорт РИА Новости

По мнению эксперта, увольнение Газизова не стало сенсацией.

«Что важно понимать про “Спартак” — кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает — это настолько престижное место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты. Кто не пойдет в “Спартак”? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и “Зенита”, вот и все. Остальные… Вот Газизов же практически им же созданный клуб (“Уфа”) оставил. Это порождает у администрации “Спартака” очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Все это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов», — написал Уткин в Telegram-канале.

Во вторник «красно-белые» объявили об уходе Газизова с занимаемого поста. Специалист работал в «Спартаке» с июля 2020 года, сменив в должности Томаса Цорна.

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