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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ловчев о ситуации в «Спартаке»: Во всем виноват Федун

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев в интервью «Советскому Спорту» высказался на тему ухода генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова и ситуации в клубе в целом.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению специалиста, увольнение Газизова связано с тем, что он не сошелся характером с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Мне нравится принципиальная позиция Газизова. Ему были даны широкие полномочия. Он всего лишь требовал, чтобы никто не вмешивался в его работу», — считает Ловчев.

Он также отметил, что именно Федун будет виноват в том случае, если «Спартак» не сумеет выиграть чемпионство.

«Во всем виноват Федун. Это мое глубокое убеждение. Я говорю Леониду Арнольдовичу огромное спасибо за стадион, за то, что он тянет команду финансово. Но за 17 лет, в течение которых он владеет “Спартаком”, выигран всего один чемпионский титул. Это провал», — высказал мнение Ловчев.

Во вторник «красно-белые» объявили об уходе Газизова с занимаемого поста. Специалист работал в «Спартаке» с июля 2020 года, сменив в должности Томаса Цорна.

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