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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит», «Сочи» и «Спартак» — Панин

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Судья Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором петербургский «Зенит» примет московское «Динамо», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 декабря, и начнется в 19:00 мск. Как отмечается, помогать Иванову будут лайнсмены Арам Петросян и Рустам Мухтаров, а также резервный арбитр Анатолий Жабченко. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче назначен Алексей Амелин, его ассистентом будет Алексей Стипиди. Инспектор матча — Сергей Мартынов.

Встречу между «Сочи» и московским «Спартаком», которая пройдет 12 декабря в Сочи и начнется в 16:30 мск, рассудит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ему будут помогать лайнсмены Роман Милюченко и Адлан Хатуев, резервным судьей назначен Роман Галимов. За систему VAR будет отвечать Артем Любимов, его ассистент — Роман Усачев. Инспектор матча — Владимир Енютин.

Назначения на остальные матчи тура:

11 декабря, пятница

«Химки» (Московская область) — «Арсенал» (Тула) — Иван Сиденков (VAR — Сергей Лапочкин);.

12 декабря, суббота

«Ротор» (Волгоград) — «Уфа» — Василий Казарцев (Станислав Васильев);.

13 декабря, воскресенье

«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — Кирилл Левников (Алексей Матюнин);.

«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — Владимир Москалев (Павел Шадыханов);.

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» — Николай Волошин (Виталий Мешков);.

ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — Алексей Сухой (Сергей Карасев).

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