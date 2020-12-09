Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит», «Сочи» и «Спартак» — Панин
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Судья Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 18-го тура Российской
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Судья Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 18-го тура Российской
Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет в
Встречу между «Сочи» и московским «Спартаком», которая пройдет 12 декабря в Сочи и начнется в 16:30 мск, рассудит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ему будут помогать лайнсмены Роман Милюченко и Адлан Хатуев, резервным судьей назначен Роман Галимов. За систему VAR будет отвечать Артем Любимов, его ассистент — Роман Усачев. Инспектор матча — Владимир Енютин.
Назначения на остальные матчи тура:
11 декабря, пятница
«Химки» (Московская область) — «Арсенал» (Тула) — Иван Сиденков (VAR — Сергей Лапочкин);.
12 декабря, суббота
«Ротор» (Волгоград) — «Уфа» — Василий Казарцев (Станислав Васильев);.
13 декабря, воскресенье
«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — Кирилл Левников (Алексей Матюнин);.
«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — Владимир Москалев (Павел Шадыханов);.
«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» — Николай Волошин (Виталий Мешков);.
ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — Алексей Сухой (Сергей Карасев).