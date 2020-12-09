Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит», «Сочи» и «Спартак» — Панин

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 декабря, и начнется в 19:00 мск. Как отмечается, помогать Иванову будут лайнсмены Арам Петросян и Рустам Мухтаров, а также резервный арбитр Анатолий Жабченко. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче назначен Алексей Амелин, его ассистентом будет Алексей Стипиди. Инспектор матча — Сергей Мартынов.

Встречу между «Сочи» и московским «Спартаком», которая пройдет 12 декабря в Сочи и начнется в 16:30 мск, рассудит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ему будут помогать лайнсмены Роман Милюченко и Адлан Хатуев, резервным судьей назначен Роман Галимов. За систему VAR будет отвечать Артем Любимов, его ассистент — Роман Усачев. Инспектор матча — Владимир Енютин.