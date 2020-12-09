Газизов за разрыв контракта со «Спартаком» получил 400 млн рублей. Он был гендиректором клуба 5 месяцев

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5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

После проведенных переговоров стороны договорились о сумме неустойки. По информации телеграм-канала Sport_inside, она составила 400 млн рублей.

В «Спартаке» Газизов проработал 5 месяцев. До прихода в московский клуб он был генеральным директором «Уфы».

Как сообщили в «Спартаке», Газизов был уволен из-за расхождений с руководством во взглядах на развитие клуба.