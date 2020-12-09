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12:17 (мск), источник: Sport24

Газизов за разрыв контракта со «Спартаком» получил 400 млн рублей. Он был гендиректором клуба 5 месяцев

8 декабря московский «Спартак» обьявил об увольнении генерального директора клуба Шамиля Газизова.

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После проведенных переговоров стороны договорились о сумме неустойки. По информации телеграм-канала Sport_inside, она составила 400 млн рублей.

В «Спартаке» Газизов проработал 5 месяцев. До прихода в московский клуб он был генеральным директором «Уфы».

Как сообщили в «Спартаке», Газизов был уволен из-за расхождений с руководством во взглядах на развитие клуба.

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