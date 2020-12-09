Газизов за разрыв контракта со «Спартаком» получил 400 млн рублей. Он был гендиректором клуба 5 месяцев
8 декабря московский «Спартак» обьявил об увольнении генерального директора клуба Шамиля Газизова.
8 декабря московский «Спартак» обьявил об увольнении генерального директора клуба Шамиля Газизова.
После проведенных переговоров стороны договорились о сумме неустойки. По информации
В «Спартаке» Газизов проработал 5 месяцев. До прихода в московский клуб он был генеральным директором «Уфы».
Как сообщили в «Спартаке», Газизов был уволен