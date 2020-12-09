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20:41 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» накажет легионера за жалобу на игру на «дерьмовой позиции»

В руководстве «Зенита» могут принять меры относительно высказываний аргентинца Себастьяна Дриусси в испаноязычной прессе. Об этом сообщает Bobsoccer.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что наиболее вероятным наказанием для хавбека является денежный штраф. При этом по информации издания, речи о конфликте между клубом и игроком не идет. Дриусси вышел в основном составе в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который завершился поражением команды Сергея Семака.

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6 декабря TyC Sports опубликовал интервью с Дриусси. В нем футболист признался в желании вернуться к выступлениям на родине за «Ривер Плейт». При этом аргентинец пожаловался, что играет в «Зените» на «дерьмовой позиции».

Дриусси выступает за санкт-петербургский клуб с 2017 года. Он перешел в российскую команду из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России. На его счету 21 гол за сине-бело-голубых.

Аргентинец — воспитанник «Ривер Плейта». В составе молодежной сборной страны он выиграл золотую медаль чемпионата Южной Америки в 2015 году. Аналогичного успеха Дриусси достиг и выступая за юношескую сборную Аргентины.

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