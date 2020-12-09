«Зенит» накажет легионера за жалобу на игру на «дерьмовой позиции»

Отмечается, что наиболее вероятным наказанием для хавбека является денежный штраф. При этом по информации издания, речи о конфликте между клубом и игроком не идет. Дриусси вышел в основном составе в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который завершился поражением команды Сергея Семака.

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6 декабря TyC Sports опубликовал интервью с Дриусси. В нем футболист признался в желании вернуться к выступлениям на родине за «Ривер Плейт». При этом аргентинец пожаловался, что играет в «Зените» на «дерьмовой позиции».

Дриусси выступает за санкт-петербургский клуб с 2017 года. Он перешел в российскую команду из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России. На его счету 21 гол за сине-бело-голубых.