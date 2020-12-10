На «Тамбов» возбудили новое дело из-за невыплаты зарплаты

В ноябре прокуратура оштрафовала ФК «Тамбов» на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты. По данным надзорного ведомства, клуб задолжал работникам за июнь-август 2020 года около 90,4 миллиона рублей. По данным прокуратуры, в мае инспекция по труду уже привлекала футбольный клуб к административной ответственности по статье о нарушении трудового законодательства.

«Юридическим лицом ассоциация футбольный клуб “Тамбов” совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.7 ст. 5.27 КоАП, — Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Поэтому в отношении ассоциации футбольный клуб “Тамбов” прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по данной статье», — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи КоАП предусматривает для юридических лиц штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, дело направлено для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района Тамбова.

В настоящий момент, как отмечает надзорное ведомство, долг по зарплате ФК «Тамбов» перед работниками за сентябрь-октябрь 2020 года составляет почти 118 миллионов рублей.