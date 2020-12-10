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14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» сыграет с «Динамо» в матче чемпионата России при пустых трибунах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга на допуск зрителей только в изолированные ложи на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Матч с «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге 12 декабря. «Зенит» 5 декабря сыграл против екатеринбургского «Урала» в РПЛ при ограниченном количестве зрителей. На матч были допущены только посетители изолированных вип-лож, а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Во вторник петербуржцы провели матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» в присутствии 10860 зрителей.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на арене согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», — отмечается в сообщении.

Согласно данным на сайте РПЛ, домашняя арена «Зенита» вмещает 67800 зрителей.

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