«Зенит» сыграет с «Динамо» в матче чемпионата России при пустых трибунах

Матч с «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге 12 декабря. «Зенит» 5 декабря сыграл против екатеринбургского «Урала» в РПЛ при ограниченном количестве зрителей. На матч были допущены только посетители изолированных вип-лож, а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Во вторник петербуржцы провели матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» в присутствии 10860 зрителей.