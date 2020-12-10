«Зенит» сыграет с «Динамо» в матче чемпионата России при пустых трибунах
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. «Зенит» получил разрешение от правительства
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. «Зенит» получил разрешение от правительства
Матч с «Динамо» пройдет в
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на арене согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», — отмечается в сообщении.
Согласно данным на сайте РПЛ, домашняя арена «Зенита» вмещает 67800 зрителей.