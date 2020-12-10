Орлов раскрыл подробности ухода Газизова из «Спартака»

«Сейчас говорят, что в плохой игре Кокорина в «Спартаке» виноват Газизов. Дескать, за это его убрали. Но Газизов мне лично сказал, что неблагородно повёл себя господин Тедеско. Он мне сказал: «На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу».

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Почему Газизова взяли? Потому что «Спартак» за прошлый сезон более миллиарда рублей заплатил агентам. Ну это вопрос. Газизов сказал: «Зачем вообще такие деньги платить? Я всё восстановлю, и вся игра агентов уйдёт». Газизову за расторжение должны отдать около трёх миллионов евро, и он их возьмёт. Но зачем это делает «Спартак»?