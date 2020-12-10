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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов раскрыл подробности ухода Газизова из «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора московского «Спартака».

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Источник: Чемпионат.com

«Сейчас говорят, что в плохой игре Кокорина в «Спартаке» виноват Газизов. Дескать, за это его убрали. Но Газизов мне лично сказал, что неблагородно повёл себя господин Тедеско. Он мне сказал: «На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу».

Удача или стратегия?
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Почему Газизова взяли? Потому что «Спартак» за прошлый сезон более миллиарда рублей заплатил агентам. Ну это вопрос. Газизов сказал: «Зачем вообще такие деньги платить? Я всё восстановлю, и вся игра агентов уйдёт». Газизову за расторжение должны отдать около трёх миллионов евро, и он их возьмёт. Но зачем это делает «Спартак»?

К Газизову пришёл Попов и говорит: «Вы должны меня назначить спортивным директором». Он ответил: «Как?! Я вас не знаю. И зачем? Кто вас прислал?» Тот назвал имя, но я его произносить не буду. Газизов возразил: «Идите и там устраивайтесь! Вы что, мою подпись забираете?» Попов — ему: «Вы будете подписывать». Газизов — Попову: «Я буду подписывать, а вы будете делать? Во что же я превращусь?» Газизов же бизнесмен. Понимаете? Его не обмануть, не объехать на кривой. Он встал принципиально, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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