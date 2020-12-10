Уткин раскрыл подробности увольнения Газизова из «Спартака»

«Все это похоже на анекдот. В сущности, его уволил Нобель Арустамян, который снял выпуск своего шоу об управленческой ситуации в “Спартаке”. Оказывается, количество местоимений “я”, которые употребил Газизов в видеоролике, и ремарки некоторых персонажей невероятно возмутили теневого персонажа в “Спартаке” (Зарему Салихову). Она, обладающая совершенно взрывным характером, необъяснимо вскипела. В этот момент судьба Шамиля в “Спартаке” была предрешена», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».