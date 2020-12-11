Президент «Ахмата» о санкциях США: Играли, играем и будем играть

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционные списки футбольный клуб «Ахмат» из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

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Всего под санкции, связанные со списком Магнитского и Йеменом, попали 13 человек и шесть организаций.

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«Футбольный клуб “Ахмат” выступает под эгидой Российского футбольного союза. Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи. Играли, играем и будем играть впредь, как обычно», — заявил Даудов комментируя решения американских властей, сообщается на официальном сайте клуба.

По его словам, «Ахмат» также никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планирует их приглашать, кроме того, клуб не пользуемся услугами американских банков.