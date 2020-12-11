Президент «Ахмата» о санкциях США: Играли, играем и будем играть

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционные списки футбольный клуб «Ахмат» из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.
Всего под санкции, связанные со списком Магнитского и Йеменом, попали 13 человек и шесть организаций.
«Футбольный клуб “Ахмат” выступает под эгидой Российского футбольного союза. Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи. Играли, играем и будем играть впредь, как обычно», — заявил Даудов комментируя решения американских властей, сообщается на официальном сайте клуба.
По его словам, «Ахмат» также никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планирует их приглашать, кроме того, клуб не пользуемся услугами американских банков.
«Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде сегодня, когда отмечается Всемирный день футбола, то у них это не получилось. Наоборот, США в очередной раз продемонстрировала свою слабость. Теперь понятно, что футбольный клуб “Ахмат” — единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка», — подчеркнул Даудов, добавив, что при поддержке «главного болельщика», главы Чечни Рамзана Кадырова, команда на протяжении многих лет стабильно выступает в российском элитном дивизионе.