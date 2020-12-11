ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко до Нового года
В ЦСКА рассматривают отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после окончания
В ЦСКА рассматривают отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после окончания
Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с “Уралом” и “Ростовом”. При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник «Чемпионату».
ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.