ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко до Нового года

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Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с “Уралом” и “Ростовом”. При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник «Чемпионату».

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. После 17 туров чемпионата России команда занимает третье место, набрав 33 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 2 очка. За последние шесть матчей во всех турнирах «армейцы» не одержали ни одной победы (три поражения и три ничьи).