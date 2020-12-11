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20:36 (мск), источник: Sport24

Газизов — об уходе из «Спартака»: Это зрело, к этому все шло. Понял, что дальше сложно и надо отойти

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, как принял решение покинуть московский клуб.

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Источник: Sport24

— Когда поняли, что ваша история в «Спартаке» близка к завершению?

— Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

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— Как клуб преподнес вам желание расстаться?

— Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил, — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

8 декабря стало известно, что Шамиль Газизов покинул «Спартак». Руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.

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