Газизов — об уходе из «Спартака»: Это зрело, к этому все шло. Понял, что дальше сложно и надо отойти

— Когда поняли, что ваша история в «Спартаке» близка к завершению?

— Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

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— Как клуб преподнес вам желание расстаться?

— Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил, — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.