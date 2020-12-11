«Химки» обыграли тульский «Арсенал» в матче 18-го тура РПЛ

Единственный гол забил Илья Кухарчук (12-я минута), это его третий мяч в трех последних матчах, которые он провел.

Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Арсенал» идет 13-м, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить на протяжении семи матчей в РПЛ.