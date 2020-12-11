Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
21:30 (мск), источник: ТАСС

«Химки» обыграли тульский «Арсенал» в матче 18-го тура РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» в домашнем матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «Арена-Химки» без зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол забил Илья Кухарчук (12-я минута), это его третий мяч в трех последних матчах, которые он провел.

Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Арсенал» идет 13-м, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить на протяжении семи матчей в РПЛ.

В следующем туре «Химки» 17 декабря примут московский «Локомотив», «Арсенал» днем ранее на выезде сыграет против волгоградского «Ротора».

Читайте также
Химки
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Российские биатлонисты установили антирекорд
ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
Газизов впервые прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
Хабиб показал жуткие моменты подготовки к бою с Гэтжи (видео)
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь