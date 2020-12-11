«Химки» обыграли тульский «Арсенал» в матче 18-го тура РПЛ
ХИМКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» в домашнем матче 18-го тура Тинькофф — Российской
ХИМКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» в домашнем матче 18-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол забил Илья Кухарчук (12-я минута), это его третий мяч в трех последних матчах, которые он провел.
«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Арсенал» идет 13-м, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить на протяжении семи матчей в РПЛ.
В следующем туре «Химки» 17 декабря примут московский «Локомотив», «Арсенал» днем ранее на выезде сыграет против волгоградского «Ротора».