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10:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Спартак» проведут матчи 18-го тура РПЛ

ТАСС, 12 декабря. Программа 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу продолжится тремя матчами. В этот день состоятся игры «Ротор» — «Уфа» (начало — 14:00 мск), «Сочи» — «Спартак» (16:30 мск) и «Зенит» — «Динамо» (19:00 мск).

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Источник: РИА "Новости"

Занимающие первое и второе места «Зенит» и «Спартак» по итогам 17 туров чемпионата России набрали по 35 очков, сине-бело-голубые опережают красно-белых за счет дополнительных показателей. Петербуржцы перед игрой с московским «Динамо» выдали неровный отрезок, потеряв в конце ноября четыре очка в матчах с «Ахматом» (2:2) и «Арсеналом» (0:0), после чего обыграли «Урал» (5:1). Идущие четвертыми бело-голубые провели аналогичный отрезок еще хуже — команда под руководством немца Сандро Шварца сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), разгромно уступила «Ростову» (1:4) и обыграла тульский «Арсенал» (1:0).

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В Санкт-Петербурге действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных. Но есть некоторые исключения. Исходя из этого управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу разрешило «Зениту» допустить на матч с «Динамо» посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 тыс. человек.

«Зенит» и «Динамо» подходят к этой встрече без серьезных кадровых потерь, благодаря чему игра может сложиться непростой для обоих клубов. Встреча команд в первом круге сезона-2020/21 завершилась одним из двух поражений сине-бело-голубых в этом розыгрыше премьер-лиги. Тогда динамовцы победили благодаря голу Тони Шуньича. При этом бело-голубые не обыгрывали «Зенит» на их поле с 2014 года — та встреча завершилась техническим поражением хозяев со счетом 0:3 из-за того, что на 86-й минуте при счете 4:2 в пользу гостей на поле выбежали болельщики сине-бело-голубых.

Премьер-лига 2020/2021
Тур 18, 12.12.2020, 19:00

Зенит-Динамо-

Матч-напоминание о главном судейском скандале сезона

Игра между «Сочи», занимающим седьмое место в таблице РПЛ, и «Спартаком» не станет проходной как минимум из-за обстоятельств, окружающих предыдущий матч этих команд. В первом туре нынешнего сезона команда из Краснодарского края сыграла вничью с красно-белыми со счетом 2:2, уступая к 10-й минуте 0:2. Оба мяча гости забили с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил газете «Спорт-Экспресс», что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи, однако 12 августа он изменил решение, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли “Спартак” готов покинуть футбольное поле», а экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным и отстранила от работы главного арбитра встречи Василия Казарцева и отвечавшего за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексея Еськова.

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Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом

С учетом того, что «Сочи» был основан в 2018 году и не сразу начал играть в премьер-лиге, команды в официальных матчах встречались всего трижды (ничья и по одной победе у обеих команд). Предыдущая игра «Спартака» в Сочи завершилась поражением со счетом 0:1 из-за автогола защитника Павла Маслова.

В конце года обе команды в плотном календаре часто теряли очки — «Сочи» в четырех последних матчах сыграл вничью с «Уфой» и ЦСКА (обе игры завершились со счетом 1:1), а также проиграл «Уралу» (0:1). «Спартак» за аналогичный период при двух победах дважды сыграл вничью — команда Доменико Тедеско поделила очки с «Уралом» (2:2) и «Динамо» (1:1). В субботу немецкий специалист не сможет рассчитывать на продолжающих восстанавливаться от травм полузащитника Максима Глушенкова и нападающего Александра Соболева, тогда как его коллега Владимир Федотов будет вынужден обходиться без хавбеков Алексея Померко и Ивелина Попова, а также форварда Максима Барсова.

Премьер-лига 2020/2021
Тур 18, 12.12.2020, 16:30

Сочи-Спартак-

Матч против «Сочи» станет для «Спартака» первым после ухода с поста генерального директора клуба Шамиля Газизова. Он работал в структуре красно-белых с 10 июля по 8 декабря 2020 года. Руководить клубом вместо Газизова будет управляющий директор Евгений Мележиков.

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Борьба аутсайдеров

Программа игрового дня откроется в Волгограде матчем аутсайдеров РПЛ — идущий 16-м «Ротор» примет располагающуюся на 14-й строчке «Уфу». Безвыигрышная серия хозяев поля в чемпионате страны насчитывает пять матчей (три поражения и две ничьих). Их соперники, наоборот, начали выправлять ситуацию — серия уфимцев из 13 игр без побед, в которую уместились девять поражений и четыре ничьи, завершилась 29 ноября. После этого команда из столицы Башкортостана одержала две победы подряд, обыграв «Тамбов» (4:0) и «Ростов» (1:0).

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в одном из самых важных матчей года для команды против прямого конкурента не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава — из-за травм встречу против «Уфы» пропустят защитник Соломон Кверквелия и нападающей Андрес Понсе. Гости под руководством Рашида Рахимова подходят к игре в оптимальном кадровом состоянии.

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