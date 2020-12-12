«Ротор» — «Уфа»: Андрич, забивший победный гол уфимцев «Ростову», не попал в заявку
Стали известны составы «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны составы «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
Отметим, что в заявке команды из Башкортостана отсутствует нападающий Комнен Андрич, забивший победный гол в матче 17-го тура против «Ростова» (1:0).
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Песегов, Серченков, Муллин, Саплинов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов, Бизяк.