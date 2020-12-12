Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ротор
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Специя
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ротор» — «Уфа»: Андрич, забивший победный гол уфимцев «Ростову», не попал в заявку

Стали известны составы «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отметим, что в заявке команды из Башкортостана отсутствует нападающий Комнен Андрич, забивший победный гол в матче 17-го тура против «Ростова» (1:0).

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Песегов, Серченков, Муллин, Саплинов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов, Бизяк.

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
Сборная России в 30-й раз подряд осталась без медалей
«Зенит» и «Спартак» проведут матчи 18-го тура РПЛ
ФХР объявила состав сборной России на молодежный чемпионат мира
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за 100 миллионов
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь