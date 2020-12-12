В «Спартаке» опровергли информацию о коронавирусе у футболистов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Все футболисты московского «Спартака» сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Все футболисты московского «Спартака» сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в
В субботу пройдет встреча «Сочи» — «Спартак» в рамках 18-го тура Российской
«Все тесты на коронавирус у футболистов отрицательные. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в ответе