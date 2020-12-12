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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Спартаке» опровергли информацию о коронавирусе у футболистов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Все футболисты московского «Спартака» сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу пройдет встреча «Сочи» — «Спартак» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что ряд футболистов «красно-белых» не сможет принять участие в матче из-за положительных тестов на коронавирус.

«Все тесты на коронавирус у футболистов отрицательные. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в ответе пресс-службы «Спартака» на запрос РИА Новости.

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