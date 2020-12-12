В «Спартаке» опровергли информацию о коронавирусе у футболистов

В субботу пройдет встреча «Сочи» — «Спартак» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что ряд футболистов «красно-белых» не сможет принять участие в матче из-за положительных тестов на коронавирус.