«Уфа» в меньшинстве проиграла «Ротору» в матче РПЛ

Гол на 78-й минуте минуте забил Камиль Муллин. На 74-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Уфы» Григорий Морозов, первое предупреждение футболист получил двумя минутами ранее. Всего арбитр встречи Василий Казарцев показал 15 желтых карточек. Дважды судья воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR), но оставлял свое решение в силе.

«Ротор» одержал вторую победу в сезоне, в предыдущий раз волгоградский клуб выиграл в гостевом матче 12-го тура у московского «Локомотива» (2:1) 24 октября. Впервые с сентября 2004 года «Ротор» победил дома в матче РПЛ. Тогда команда из Волгограда переиграла «Ростов» (3:2), покинув по итогам сезона высший дивизион чемпионата страны и вернувшись лишь в сезоне-2020/21.

«Ротор» набрал 11 очков в 18 матчах и продолжает занимать последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» идет 14-й, имея в активе 13 очков после 18 встреч.

В следующем туре «Ротор» 16 декабря дома встретится с тульским «Арсеналом», а «Уфа» днем позднее в гостях сыграет с «Краснодаром».