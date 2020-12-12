«Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Ротором»

— Неожиданно, что в основном составе «Ротора» вышло сразу два голкипера, — заявил в комментарии «СЭ» Мурзагулов. — Поздравляю защитника с отличным сейвом. Будем, конечно, спорить с решением позволить заявить волгоградцам двух вратарей в основной состав. К сожалению, уже после матча помашем кулаками. Обязательно обратимся в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти.