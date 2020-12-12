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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Ротором»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в ворота «Ротора» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Неожиданно, что в основном составе «Ротора» вышло сразу два голкипера, — заявил в комментарии «СЭ» Мурзагулов. — Поздравляю защитника с отличным сейвом. Будем, конечно, спорить с решением позволить заявить волгоградцам двух вратарей в основной состав. К сожалению, уже после матча помашем кулаками. Обязательно обратимся в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти.

Ротор
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
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