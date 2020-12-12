Председатель судейского комитета РФС: Арбитр Казарцев ошибся в матче РПЛ «Ротор» — «Уфа»

На 69-й минуте игры при счете 0:0 нападающий «Ротора» Бека Микелтадзе рукой в своей штрафной заблокировал удар форварда «Уфы» Тимура Жамалетдинова. Казарцев не заметил этого эпизода, а после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение не назначать 11-метровый. Встреча завершилась победой «Ротора» со счетом 1:0.

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«Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно», — сказал Хачатурянц.

Глава комитета ответил на вопрос, может ли Казарцев быть отстранен от судейства. «Давайте дождемся заседания экспертно-судейской комиссии. По итогам его судейства в остальных матчах первой части чемпионата будет вынесено решение, сейчас трудно сказать. Ошибка грубейшая, VAR помогал, не знаю, что он там не увидел», — подчеркнул он.