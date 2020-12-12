Председатель судейского комитета РФС: Арбитр Казарцев ошибся в матче РПЛ «Ротор» — «Уфа»
МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный судья матча Тинькофф — Российской
МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный судья матча Тинькофф — Российской
На 69-й минуте игры при счете 0:0 нападающий «Ротора» Бека Микелтадзе рукой в своей штрафной заблокировал удар форварда «Уфы» Тимура Жамалетдинова. Казарцев не заметил этого эпизода, а после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение не назначать 11-метровый. Встреча завершилась победой «Ротора» со счетом 1:0.
«Оценку работе Казарцева окончательно вынесет
Глава комитета ответил на вопрос, может ли Казарцев быть отстранен от судейства. «Давайте дождемся заседания
Казарцева ранее отстраняли от работы.