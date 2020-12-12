«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря голу Кристиана Нобоа

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

Таким образом, «Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря сочинцы примут московское «Динамо». Начало — в 18:00 мск. Красно-белые в этот же день на выезде сыграют с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.