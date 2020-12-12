«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря голу Кристиана Нобоа
«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской
«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской
Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.
Таким образом, «Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской