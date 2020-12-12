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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря голу Кристиана Нобоа

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря сочинцы примут московское «Динамо». Начало — в 18:00 мск. Красно-белые в этот же день на выезде сыграют с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
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