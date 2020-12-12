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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Газизов унёс перчатки с собой? «Спартак» проиграл впервые за пять туров

Но, возможно, спартаковцы опять будут обсуждать судейство после матча с «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

Первый матч после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова «Спартак» проиграл. Красно-белые, лидировавшие перед этим туром наряду с «Зенитом», уступили впервые за пять последних матчей. Теперь в среду команда Доменико Тедеско сыграет как раз с «Зенитом» в Петербурге.

Александр Кокорин, как и в первом круге, не сыграл против своей бывшей команды. Три дня назад сообщалось, что нападающий оправился от травмы, из-за которой пропустил матч с «Тамбовом», и готов принять участие во встрече с «Сочи». Тем не менее Кокорина снова не оказалось в заявке красно-белых.

Поначалу чуть агрессивнее были сочинцы, которые повыше встречали спартаковцев. Тем не менее в целом чувствовалось, что обе команды опасаются друг друга. Осторожной игре недоставало скорости, соперники в основном атаковали позиционно и принимали простые решения. «Сочи», прежде всего, мог рассчитывать на индивидуальное мастерство Жоаозиньо и Кристиана Нобоа. Именно этот дуэт создал лучший момент южан до перерыва, когда натурализованный бразилец навесил, а эквадорец, переиграв в воздухе Виктора Мозеса, промахнулся из убойной позиции.

«Спартак» искал пространство на флангах, так как центр хозяева хорошо перекрывали. Смещения Зелимхана Бакаева направо к Мозесу, резкие рывки быстрого Айртона (в первой тайме посадил на «горчичник» Эммануэля Мамману), а также стандарты: вот за счёт чего гости создавали опасность. К перерыву красно-белые выигрывали по ударам — 11:5 (правда, в створ попали меньше — 1:2). Из пяти угловых команда Тедеско могла выжать больше. «Спартак» всё же забил на 42-й минуте, но судьи с VAR подсказали главному арбитру Игорю Панину, что Джордан Ларссон, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. Тедеско был очень недоволен отменой гола, и это свидетельствовало об эмоциональном напряжении тренера «Спартака». Панин показал ему жёлтую карточку.

Дебют второго тайма тоже остался за «Сочи». В какой-то момент показалось, что на поле вышел Антон Заболотный. Но — нет. Это его новый конкурент, хорват Марко Дуганджич пробил головой так, как бывает бьёт из «стопроцентных» позиций сам Заболотный: прямо в поднявшего руки голкипера. Впрочем, на 57-й минуте Заболотный действительно появился на поле, и тут же сделал голевую передачу Нобоа. У «Спартака» провалился центр, да и Самуэль Жиго сыграл неудачно: француз должен был заблокировать обводящий удар лучшего бомбардира «Сочи». Может, Жиго не отошёл от случившегося минутой ранее эпизода в штрафной южан, когда Панин не стал назначать пенальти после падения защитника?

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чтобы спасти игру, Тедеско не в первый уже раз выпустил в нападение Илью Кутепова. В отсутствие Кокорина и Александра Соболева других вариантов тренер «Спартака» не видит. Однако позиционные атаки у красно-белых не очень получались, а верховых подач на Кутепова, чей рост и физические качества должны были обеспечить преимущество, команда делала мало. Во втором тайме москвичи даже уступили по ударам — 4:5 (в створ — 0:3). Кутепов совершил всего девять касаний мяча, однажды неточно пробив.

Анатолий Романов

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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