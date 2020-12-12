Газизов унёс перчатки с собой? «Спартак» проиграл впервые за пять туров
Но, возможно, спартаковцы опять будут обсуждать судейство после матча с «Сочи».
Но, возможно, спартаковцы опять будут обсуждать судейство после матча с «Сочи».
Первый матч после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова «Спартак» проиграл.
Александр Кокорин, как и в первом круге, не сыграл против своей бывшей команды. Три дня назад сообщалось, что нападающий оправился от травмы,
Поначалу чуть агрессивнее были сочинцы, которые повыше встречали спартаковцев. Тем не менее в целом чувствовалось, что обе команды опасаются друг друга. Осторожной игре недоставало скорости, соперники в основном атаковали позиционно и принимали простые решения. «Сочи», прежде всего, мог рассчитывать на индивидуальное мастерство Жоаозиньо и Кристиана Нобоа. Именно этот дуэт создал лучший момент южан до перерыва, когда натурализованный бразилец навесил, а эквадорец, переиграв в воздухе Виктора Мозеса, промахнулся из убойной позиции.
«Спартак» искал пространство на флангах, так как центр хозяева хорошо перекрывали. Смещения Зелимхана Бакаева направо к Мозесу, резкие рывки быстрого Айртона (в первой тайме посадил на «горчичник» Эммануэля Мамману), а также стандарты: вот за счёт чего гости создавали опасность. К перерыву
Дебют второго тайма тоже остался за «Сочи». В
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Чтобы спасти игру, Тедеско не в первый уже раз выпустил в нападение Илью Кутепова. В отсутствие Кокорина и Александра Соболева других вариантов тренер «Спартака» не видит. Однако позиционные атаки у
Анатолий Романов