«Какой клуб должен прибить Казарцев, чтобы у него отобрали свисток?» Новый скандал в РПЛ

Ни тура без судейского скандала. Главным действующим лицом встречи «Ротор» — «Уфа» стал арбитр Василий Казарцев. Судья, ставший мемом после реплик: «Проверим! Проверим!», снова начудил.

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• Команды не смогли забить голов в первом тайме. Зато во второй половине матча стали происходить удивительные вещи. На 67-й минуте мяч после удара Жамалетдинова попал в руку одного из игроков «Ротора». Главный арбитр встречи Василий Казарцев не обратил внимания на эпизод, но вмешался видеопомощник. Единого мнения судей на VAR не было, поэтому Казарцев сам пошёл смотреть повтор. На кадрах отчётливо видно, как мяч попал в выставленную руку Микелтадзе. Раз рука преграждает путь в сторону ворот, должны назначить пенальти. Но у Казарцева было своё мнение. Судье хватило 30 секунд, чтобы «разобраться в эпизоде». Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

• Комментатор матча Тимур Журавель не скрывал удивления в прямом эфире: «Это одиннадцатиметровый. Я не понимаю, за что нужно ставить пенальти в таком случае. У нас (комментаторов. — Прим. “Чемпионата”) был семинар и по всем рекомендациям арбитров — это пенальти».

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• Если бы Казарцев назначил одиннадцатиметровый, Микелтадзе должен был быть наказан жёлтой карточкой, которая стала бы для него второй. Первую грузинский футболист получил на 52-й минуте. Нападающий, узнав решение арбитра не назначать пенальти, перекрестился от радости.

• Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал спорный момент. По мнению Федотова, судья должен был назначить пенальти: «Казарцев должен был назначить пенальти в ворота “Ротора” и показать их игроку жёлтую, которая стала бы второй. Это очевидный момент: игрок выставлял в сторону руку, мяч летел в створ — нужно было назначать 11-метровый. Но Казарцев думал о чём-то другом».

• Спустя 5 минут «Уфа» осталась в меньшинстве. За две жёлтые карточки поле покинул Григорий Морозов.



• Несколько минут хватило хозяевам, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Подача Макарова в штрафную завершилась точным ударом головой Камиля Муллина.

• Матч, в котором было показано 15 жёлтых и одна красная карточка, так и закончился победой волгоградцев — 1:0. «Ротор» одержал первую за 16 лет домашнюю победу РПЛ. «Уфа», пострадавшая от судейства, возвращается домой с нулём очков.

• «Эмоций много, — говорил после матча главный тренер “Уфы” Рашид Рахимов. — В таких матчах всё решает один эпизод. К сожалению, он произошёл не в нашу пользу. Мы посмотрели ещё раз момент с пенальти. Рука в естественном положении? Что значит — в естественном? Мяч летит в ворота, рука чуть отставлена. Игрок понимал и начал закидывать руку за спину. Такой момент и решает. После этого появилась красная карточка. Обидно, что такое произошло. Но что делать? Таков футбол. Во втором тайме мы потеряли контроль над структурой игры, которая была в первом тайме, появилось большое количество брака».

• Председатель совета директоров башкортостанской команды Ростислав Мурзагулов сообщил, что «Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором»:

«Наш клуб обратится в ЭСК из-за судейства в матче с “Ротором”. Игра была равной, тяжелое поле, вязкая борьба. Но Казарцев решил, что у “Ротора” может быть два вратаря в воротах. Думаю, судейские органы должны рассмотреть эту ситуацию».



• «У нас сегодня украли победу, — эмоционально отреагировал генеральный директор “Уфы” Ринат Шайбеков. — Хозяевам не дали пенальти с последующим удалением Микелтадзе. Казарцев начудил в матче “Спартак” — “Сочи”, чуть-чуть отдохнул и теперь начудил у нас. Какое максимальное наказание ему грозит, месяц отдыха? А весной можно дальше продолжить. Второй тур подряд на наших матчах арбитры смотрят VAR и принимают решение не в нашу пользу, хотя вся страна видит обратное. К слову, VAR — дорогое удовольствие. Зачем тратить деньги, если все решает человек со свистком? “Спартак” возмущался, теперь “Уфа”. Назовите команду, которую Казарцев должен “прибить”, чтобы у него наконец-то отобрали свиток. Хотя очки нам это не вернёт».

Команда Ротор

• В РФС оперативно отреагировала на судейство Василия Казарцева: «Очевидная ошибка арбитра, — сказал Хачатурянц коллегам из “Р-Спорт”. — К сожалению, не первая ошибка этого арбитра, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы. Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определённые факты выявлены и шло серьёзное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно».



• Напомним, Василий Казарцев — арбитр скандальной игры «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Казарцев был отстранён от судейства, но спустя месяц получил назначение на матч ФНЛ. В октябре арбитр вернулся к работе на матчах РПЛ.