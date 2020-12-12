Главный тренер «Спартака» заявил, что футболист «Сочи» ударил его помощника после игры РПЛ

«После игры Хинкеля ударил один из игроков “Сочи”. Я не могу в это поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе», — сказал Тедеско.

«Еще в перерыве мне было сказано, что это не моя страна. Мы все помним, что случилось в игре Лиги чемпионов, где команда ушла после случившегося с официальным лицом. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда так к тебе относятся», — отметил Тедеско в беседе с журналистами.