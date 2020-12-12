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19:42 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Спартака» заявил, что футболист «Сочи» ударил его помощника после игры РПЛ

ТАСС, 12 декабря. Один из футболистов «Сочи» ударил помощника главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля после матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Об этом в эфире «Матч Премьер» рассказал Тедеско.

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Источник: Reuters

«Сочи» в субботу одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

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«После игры Хинкеля ударил один из игроков “Сочи”. Я не могу в это поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе», — сказал Тедеско.

«Еще в перерыве мне было сказано, что это не моя страна. Мы все помним, что случилось в игре Лиги чемпионов, где команда ушла после случившегося с официальным лицом. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда так к тебе относятся», — отметил Тедеско в беседе с журналистами.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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