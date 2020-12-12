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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» попросил делегата матча с «Сочи» внести в протокол данные о конфликте после игры

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Спартак» обратился к делегату матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» с просьбой внести в протокол данные о конфликте после игры между одним из игроков принимающей команды и помощником главного тренера гостей Андреасом Хинкелем. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во флеш-интервью в эфире канала «Матч Премьер» сообщил об инциденте, который произошел после матча с «Сочи».

«Детали конфликта выясняем. Обратились к делегату матча [с просьбой] внести инцидент в протокол. В любом случае это недопустимое поведение», — сказал Фетисов.

«Спартак» после 18 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. В 19-м туре красно-белые в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом», в активе которого 35 очков после 17 игр в РПЛ. Встреча состоится 16 декабря, начало — 20:00 мск.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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