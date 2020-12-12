«Спартак» попросил делегата матча с «Сочи» внести в протокол данные о конфликте после игры
МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Спартак» обратился к делегату матча 18-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Спартак» обратился к делегату матча 18-го тура Тинькофф — Российской
«Спартак» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во
«Детали конфликта выясняем. Обратились к делегату матча [с просьбой] внести инцидент в протокол. В любом случае это недопустимое поведение», — сказал Фетисов.
«Спартак» после 18 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. В 19-м туре