«Спартак» попросил делегата матча с «Сочи» внести в протокол данные о конфликте после игры

«Спартак» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во флеш-интервью в эфире канала «Матч Премьер» сообщил об инциденте, который произошел после матча с «Сочи».

«Детали конфликта выясняем. Обратились к делегату матча [с просьбой] внести инцидент в протокол. В любом случае это недопустимое поведение», — сказал Фетисов.