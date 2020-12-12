Тренер «Сочи» заявил, что конфликт после матча со «Спартаком» спровоцировал Тедеско

«Сочи» в субботу дома со счетом 1:0 обыграл «Спартак». После игры Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. Также специалист отметил, что его оскорбили в перерыве встречи.

«Своими глазами я это не видел, так как находился в раздевалке. По разговорам, Сослан (вратарь “Сочи” Сослан Джанаев — прим. ТАСС) подошел пожать руку главному тренеру “Спартака”, тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции, пожали руки, разошлись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов», — сказал Фоменко.