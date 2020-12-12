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20:07 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Сочи» заявил, что конфликт после матча со «Спартаком» спровоцировал Тедеско

ТАСС, 12 декабря. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско спровоцировал инцидент после матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Сочи». Об этом журналистам заявил ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» в субботу дома со счетом 1:0 обыграл «Спартак». После игры Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. Также специалист отметил, что его оскорбили в перерыве встречи.

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«Своими глазами я это не видел, так как находился в раздевалке. По разговорам, Сослан (вратарь “Сочи” Сослан Джанаев — прим. ТАСС) подошел пожать руку главному тренеру “Спартака”, тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции, пожали руки, разошлись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов», — сказал Фоменко.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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