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20:10 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Сочи» прокомментировал инцидент после матча со «Спартаком»

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко, комментируя инцидент после матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», заявил о том, что людям нужно уметь проигрывать в спорте. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» в субботу дома со счетом 1:0 обыграл «Спартак». После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во флеш-интервью в эфире канала «Матч Премьер» сообщил об инциденте — после игры между его помощником Андреасом Хинкелем и одним из игроков принимающей команды произошел конфликт, в результате которого немецкий специалист получил удар.

«Любой воспитанный человек понимает, что это спорт и проигрывать надо уметь. Нужно ценить партнеров, команду. Это останется на совести тех, кто не умеет держать свои эмоции ни во время матча, ни после», — сказал гендиректор «Сочи».

Комментируя игру, собеседник агентства отметил, что матч получился интересным для зрителей. «Игра хорошая, не закрытая, достаточно много острых моментов как в одну сторону, так и в другую, — подчеркнул он. — Думаю, болельщикам понравилось. По крайней мере, выходя со стадиона, болельщики “Спартака” поздравили нас и поблагодарили за хорошую игру. Ничего такого в том, чтобы выразить слова благодарности, нет».

«Главное — победа, а сколько мячей забивать, [не важно]. В начале были моменты, у “Спартака” тоже были шансы. Сейчас говорить об этом нет смысла, каждая команда сама проанализирует игру. Для нас важно, что это домашняя победа, она поднимает нас вверх по турнирной таблице», — резюмировал Рубашко.

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