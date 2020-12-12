Гендиректор ФК «Сочи» прокомментировал инцидент после матча со «Спартаком»

«Сочи» в субботу дома со счетом 1:0 обыграл «Спартак». После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во флеш-интервью в эфире канала «Матч Премьер» сообщил об инциденте — после игры между его помощником Андреасом Хинкелем и одним из игроков принимающей команды произошел конфликт, в результате которого немецкий специалист получил удар.

«Любой воспитанный человек понимает, что это спорт и проигрывать надо уметь. Нужно ценить партнеров, команду. Это останется на совести тех, кто не умеет держать свои эмоции ни во время матча, ни после», — сказал гендиректор «Сочи».

Комментируя игру, собеседник агентства отметил, что матч получился интересным для зрителей. «Игра хорошая, не закрытая, достаточно много острых моментов как в одну сторону, так и в другую, — подчеркнул он. — Думаю, болельщикам понравилось. По крайней мере, выходя со стадиона, болельщики “Спартака” поздравили нас и поблагодарили за хорошую игру. Ничего такого в том, чтобы выразить слова благодарности, нет».