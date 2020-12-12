РПЛ назвала участников конфликта после матча «Сочи» — «Спартак». Оценку инциденту даст РФС
МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
«Спартак» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сочи» (0:1).
После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении.
«После окончания матча 18-го тура
«Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — отметили в