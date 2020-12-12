РПЛ назвала участников конфликта после матча «Сочи» — «Спартак». Оценку инциденту даст РФС

«Спартак» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сочи» (0:1).

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После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении.

«После окончания матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ “Сочи” -“Спартак” в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера “Спартака” Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник “Сочи” Жоаозиньо», — сообщили в пресс-службе РПЛ.