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20:54 (мск), источник: ТАСС

РПЛ назвала участников конфликта после матча «Сочи» — «Спартак». Оценку инциденту даст РФС

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) даст оценку инциденту, произошедшему после матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Спартаком». Об этом говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сочи» (0:1).

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После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении.

«После окончания матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ “Сочи” -“Спартак” в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера “Спартака” Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник “Сочи” Жоаозиньо», — сообщили в пресс-службе РПЛ.

«Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — отметили в премьер-лиге.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
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