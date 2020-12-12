«Зенит» победил «Динамо» и вышел в единоличные лидеры РПЛ

Субботняя встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. В составе «Зенита» дубль сделал Артем Дзюба (14-я и 34-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, еще один гол на счету Сердара Азмуна (84). У гостей отличился Николай Комличенко (56, с пенальти).

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Для Дзюбы голы в ворота «Динамо» стали 84-м и 85-м в составе петербуржцев. Форвард вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», превзойдя Владимира Клементьева (84 гола). Лидирует по этому показателю Александр Кержаков (163).

«Зенит» набрал 38 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата России, опережая ближайшего преследователя московский «Спартак» на три балла. «Динамо» (30) располагается на четвертой строчке.

Rutube.ru