«Зенит» победил «Динамо» и вышел в единоличные лидеры РПЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил на своем поле московское «Динамо» в матче 18-го тура Российской
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил на своем поле московское «Динамо» в матче 18-го тура Российской
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Для Дзюбы голы в ворота «Динамо» стали 84-м и 85-м в составе петербуржцев. Форвард вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», превзойдя Владимира Клементьева (84 гола). Лидирует по этому показателю Александр Кержаков (163).
«Зенит» набрал 38 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата России, опережая ближайшего преследователя московский «Спартак» на три балла. «Динамо» (30) располагается на четвертой строчке.
Петербургский клуб в следующем туре 16 декабря примет «Спартак», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».