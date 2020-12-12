Дзюба прибил «Динамо» и вытащил «Зенит» на чистое первое место в РПЛ
Отрыв от преследователей — 3 очка.
Отрыв от преследователей — 3 очка.
Матч с «Динамо», как и предыдущая игра в РПЛ против «Урала» прошла почти без зрителей. Руководство Петербурга продолжает ожесточенную и последовательную борьбу с коронавирусом. Поэтому на премьеры спектаклей ходить можно, а на футбол нельзя.
На трибунах были исключительно обладатели абонементов в ложи и
А теперь к футболу. У «Зенита» едва ли не впервые в сезоне почти не было травмированных и дисквалифицированных. По медицинским показателям игру пропускал лишь Вячеслав Караваев.
У «Динамо» состав был следующим.
Первый момент в матче случился на третьей минуте. Лесовой должен быть открывать счет. Но не попал по воротам с нескольких метров.
После этого «Зенит» забрал себе матч и начал уничтожать соперника. Правда, забить удалось всего лишь дважды. И оба гола — на счету Дзюбы. Сначала форвард воспользовался отличной передачей Сутормина.
А потом реализовал пенальти, который заработал Сантос.
Хотя как минимум еще на один гол хозяева могли рассчитывать. Но иногда «Динамо» спасал Шунин, а иногда — неточность игроков «Зенита».
Но разгрома не случилось. А сразу после перерыва
После этого у «Динамо» было несколько неплохих возможностей для сенсации. Но вышедший в конце матча Азмун, прибил интригу в матче.
Владимир Колос