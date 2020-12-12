Дзюба прибил «Динамо» и вытащил «Зенит» на чистое первое место в РПЛ

Матч с «Динамо», как и предыдущая игра в РПЛ против «Урала» прошла почти без зрителей. Руководство Петербурга продолжает ожесточенную и последовательную борьбу с коронавирусом. Поэтому на премьеры спектаклей ходить можно, а на футбол нельзя.

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На трибунах были исключительно обладатели абонементов в ложи и бизнес-клуб. Как и на «Урале». Хотя фанатский Вираж решил не отказываться от перформанса. И на трибуне за воротами появился баннер, высмеивающий перформанс «Динамо» на игре между этими командами в прошлом году.

А теперь к футболу. У «Зенита» едва ли не впервые в сезоне почти не было травмированных и дисквалифицированных. По медицинским показателям игру пропускал лишь Вячеслав Караваев.

У «Динамо» состав был следующим.

Первый момент в матче случился на третьей минуте. Лесовой должен быть открывать счет. Но не попал по воротам с нескольких метров.

После этого «Зенит» забрал себе матч и начал уничтожать соперника. Правда, забить удалось всего лишь дважды. И оба гола — на счету Дзюбы. Сначала форвард воспользовался отличной передачей Сутормина.

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А потом реализовал пенальти, который заработал Сантос.

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Хотя как минимум еще на один гол хозяева могли рассчитывать. Но иногда «Динамо» спасал Шунин, а иногда — неточность игроков «Зенита».

Но разгрома не случилось. А сразу после перерыва бело-голубые вернулись в игру. Оздоев сфолил в своей штрафной, а Комличенко уверенно пробил с 11-ти метров.

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После этого у «Динамо» было несколько неплохих возможностей для сенсации. Но вышедший в конце матча Азмун, прибил интригу в матче.

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«Зенит» набрал 38 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ.

Дзюба и Азмун с десятью забитыми мячами делят первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Динамо» пока осталось на четвертом месте. Но по итогам тура его могут обойти «Ростов» и «Локомотив».

В следующем туре — последнем перед зимним перерывом — «Зенит» дома сыграет со «Спартаком», а «Динамо» отправится в гости к «Сочи».