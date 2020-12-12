«Судья дважды не поставил пенальти!» «Спартак» снова прибили в игре с «Сочи»?

— Арбитр должен был назначать 11-метровый удар в ворота «Сочи» за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться к мячу. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не по правилам не пустить Жиго к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти, непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи»! «Спартак» снова прибили.