«Судья дважды не поставил пенальти!» «Спартак» снова прибили в игре с «Сочи»?
Арбитры пропустили попадание мяча в руку Цаллагову и фол на Жиго. Экспертиза Игоря Федотова.
Арбитры пропустили попадание мяча в руку Цаллагову и фол на Жиго. Экспертиза Игоря Федотова.
Матч 17-го тура между «Сочи» и «Спартаком» завершился большим скандалом. По словам главного тренера
Но жарко было не только в подтрибунном помещении — споры на поле и среди болельщиков возникли и
Слово Федотову.
Отменённый гол Ларссона в ворота «Сочи» на 42-й минуте.
— «Ларссон подыграл себе рукой, гол “Спартака” в ворота “Сочи” отменён правильно».
Попадание мяча в руку Цаллагову на 44-й минуте.
— На 44-й минуте Ларссон бил по воротам «Сочи», игрок хозяев выставлял сторону руку, куда и попал мяч. Следовало назначить 11-метровый в ворота «Сочи» и дать защитнику жёлтую карточку.
Падение Жиго в штрафной площади «Сочи» на 53-й минуте.
— Арбитр должен был назначать 11-метровый удар в ворота «Сочи» за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться к мячу. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не по правилам не пустить Жиго к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти, непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи»! «Спартак» снова прибили.