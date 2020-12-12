РФС примет решение по ситуации вокруг матча «Сочи» — «Спартак» после анализа всех фактов

«Сочи» в субботу дома со счетом 1:0 обыграл «Спартак» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. Также специалист отметил, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес с указанием на иную национальность специалиста.