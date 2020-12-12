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12 декабря, источник: ТАСС

РФС примет решение по ситуации вокруг матча «Сочи» — «Спартак» после анализа всех фактов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) примет решение о дальнейших действиях по поводу инцидентов на матче «Сочи» — «Спартак» после анализа всех фактов. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» в субботу дома со счетом 1:0 обыграл «Спартак» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч Премьер» сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. Также специалист отметил, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес с указанием на иную национальность специалиста.

«Мы находимся на связи как с ФК “Спартак”, так и с ФК “Сочи”. Ситуация требует детального рассмотрения и тщательного анализа всех фактов. После изучения всех материалов примем решение о дальнейших действиях в случае их необходимости», — сказал Смертин.

Ранее «Спартак» в своем заявлении выразил надежду на то, что РФС проведет объективное расследование обоих инцидентов.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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