«Расизм? Я от слов в адрес Тедеско не откажусь. Пусть решают». Тренер «Сочи» Бородин отвечает «Спартаку»

Матч «Сочи» — «Спартак» уже точно запомнят не по роскошному голу Кристиана Нобоа и победе, поднявшей банду Владимира Федотова в топ-5. Все это затмила потасовка в подтрибунном помещении: Доменико Тедеско обвинил Жоаозиньо в атаке на ассистента Хинкеля, а тренера вратарей Дмитрия Бородина — в расистских выкриках в свой адрес. При этом в «Сочи» уверены, что Доменико виноват сам: Сослан Джанаев говорит, что тренер сорвался, когда он предложил ему пожать руки, а Жоаозиньо признается, что никого не трогал.

Дмитрий Егоров связался с Бородиным и узнал, как все было на самом деле.

— Тедеско ведет себя некрасиво, — рассказывает Бородин Sport24. — И он не первый раз так делает. В этом плане взять его статистику по наказаниям — там клейма негде ставить. Он всегда заряженный с начала игры. Не спорю, это придает команде импульс, но всему есть мера. Каждое нарушение правил команды соперников воспринимается им в штыки, происходит постоянное давление на судей, особенно на резервного.

Сегодня тоже были выкрики с его стороны, обращения в адрес нашего тренерского штаба, какие-то жестикуляции. Это не в первый раз такое, он и с Гончаренко по этому поводу конфликтовал: когда они забивали голы, он поворачивался и что-то показывал. Он не Моуриньо, Тедеско надо это понять. Моуриньо — это другое.

— А перепалка как произошла?

— После того как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведем, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение — Sport24). It’s our Colosseum». То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой — это все домыслы.

— А дальше что было?

— В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать все на поле, будем биться.

— Фразу «Поезжайте домой» вы не говорили?

— Нет, резервный судья все слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать все прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я, не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо — тоже можно предъявить претензии.

— Говорят, что он говорил Джанаеву про деньги. Из-за этого началось все в потрибунке?

— Сначала он подбежал к Джанаеву в подтрибунном помещении и начал показывать на его ногу: «Ну что, тебе больно было? Нога не боит? Ты тянул время». Джанаеву там Понсе на ногу наступил. Сослан просто хотел пожать Тедеско руку, а он начал такое говорить. Не знаю, как там дальше произошло, это не мне разбираться. Я отвечаю за те слова, которые я сказал. Если кто-то считает, что эти два предложения относятся к расизму, Бог им судья. Вы можете развернуть слова как угодно, но я от них не отказываюсь.

— Зачем в таком случае все это «Спартаку»?

— Понимаете, «Спартак» — большая народная команда, и от них всегда требуют результата. То, что сегодня они показали, мы видим по статистике. Мы были лучше, мы создавали больше, били больше. У них фактически не было моментов, кроме того, когда они забили гол. Да, там был провал. Но за счет технической ошибки игрока исполнителя (он подыграл себе рукой) гол не был засчитан.