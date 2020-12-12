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12 декабря, источник: Sport24

«Сочи» выступил с заявлением по поводу перепалки Джанаева и тренера «Спартака» Тедеско

«Сочи» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу инцидента, произошедшего после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

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Источник: Reuters

Конфликт в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошел между главным тренером красно-белых Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым. Немецкий специалист высказал недовольство голкиперу за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» На что футболист «Сочи» ответил: «Ты что рассказываешь?».

«Футбольный клуб “Сочи” всегда выступал и выступает за честную игру на футбольном поле и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей — уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча. Мы хотели бы дать разъяснения касательно инцидента, произошедшего по окончании встречи со “Спартаком” в подтрибунном помещении. Наш капитан Сослан Джанаев после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско за проведенный матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям — на поле. В то же время наш клуб хотел бы поблагодарить болельщиков футбольного клуба “Спартак”, которые прибыли на матч из Москвы, за уважительное отношение к сопернику и создание атмосферы праздника на стадионе “Фишт”. Футбол для вас, для болельщиков! Ждем вас на нашей арене в новом сезоне. Мы искренне надеемся, что неприятный инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь выйдут спортивные результаты и происходящее на футбольном поле», — говорится в заявлении.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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