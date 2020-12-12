«Наша команда столкнулась с актом проявления расизма». «Спартак» хочет добиться наказания тренера вратарей «Сочи»

После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пожаловался, что тренер вратарей соперника Дмитрий Бородин в перерыве позволил себе оскорблительное высказывание в его адрес. «Мне сказали, что я могу убираться из России», — заявил немецкий специалист на пресс-конференции.

«С сожалением должен сообщить, что сегодня наша команда столкнулась с проявлением акта расизма со стороны тренера вратарей “Сочи”. Были допущены грубые нецензурные высказывания и пожелания покинуть страну в адрес нашего главного тренера Доменико Тедеско. Клуб сделает все возможное для того, чтобы инцидент был расследован, не оставлен без внимания, и “Сочи” и лично тренер Бородин понесли наказание», — сказал Фетисов в эфире телеканала «Матч Премьер».