«Динамо» стало первой московской командой, проигравшей «Зениту» 50 раз в официальных матчах
«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ.
«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ.
Как сообщает сайт «История Зенита», для петербургского клуба эта победа стала 50-й в официальных матчах против
Рекордсменом по этому показателю являются самарские «Крылья Советов», которые «Зенит» побеждал 51 раз.
«Зенит» также продлил свою победную серию в домашних играх против московского «Динамо» до шести игр.