«Динамо» стало первой московской командой, проигравшей «Зениту» 50 раз в официальных матчах

Как сообщает сайт «История Зенита», для петербургского клуба эта победа стала 50-й в официальных матчах против бело-голубых. «Динамо» стало первой столичной командой, проигравшей «Зениту» в полусотне игр.

Рекордсменом по этому показателю являются самарские «Крылья Советов», которые «Зенит» побеждал 51 раз.