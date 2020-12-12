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12 декабря, источник: Sport24

«Динамо» стало первой московской командой, проигравшей «Зениту» 50 раз в официальных матчах

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 18-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает сайт «История Зенита», для петербургского клуба эта победа стала 50-й в официальных матчах против бело-голубых. «Динамо» стало первой столичной командой, проигравшей «Зениту» в полусотне игр.

Рекордсменом по этому показателю являются самарские «Крылья Советов», которые «Зенит» побеждал 51 раз.

«Зенит» также продлил свою победную серию в домашних играх против московского «Динамо» до шести игр.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Динамо
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