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12 декабря, источник: Sport24

Дзюба: «Зенит» — «Спартак» — это самое ожесточенное противостояние в России. Кто бы что ни говорил

Нападающий Зенита Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча со Спартаком в 19-м туре российской Премьер-лиги. Игра состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге.

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Источник: AP 2020

«Джикия сказал, что на поле будет война? Я с ним полностью солидарен. Будет очень интересный матч, хороший. Они сейчас проиграли, поэтому, наверное, злее будут. Это классика российская. Дерби столиц. Кто бы что ни говорил, как бы они этого ни не хотели, это самое сильное противостояние, самое ожесточенное», — сказал являющийся воспитанником «Спартака» Дзюба в интервью ютуб-каналу «Зенита».

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