Дзюба: «Зенит» — «Спартак» — это самое ожесточенное противостояние в России. Кто бы что ни говорил

«Джикия сказал, что на поле будет война? Я с ним полностью солидарен. Будет очень интересный матч, хороший. Они сейчас проиграли, поэтому, наверное, злее будут. Это классика российская. Дерби столиц. Кто бы что ни говорил, как бы они этого ни не хотели, это самое сильное противостояние, самое ожесточенное», — сказал являющийся воспитанником «Спартака» Дзюба в интервью ютуб-каналу «Зенита».