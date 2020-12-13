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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жоаозиньо: Неприятно слышать от «Спартака» обвинения в расизме Бородина

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист «Сочи» Жоаозиньо заявил РИА Новости, что ему неприятно слышать от представителей московского «Спартака» обвинения в расизме в адрес тренера вратарей черноморской команды Дмитрия Бородина.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» в субботу на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в перерыве Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско, указав на иную национальность главного тренера “красно-белых”, и призвал его покинуть Россию».

«Я очень расстроен последним заявлением “Спартака”. Расизм действительно большая мировая проблема, и футбол — отличный инструмент, который помогает с ней бороться. Но мне ужасно неприятно слышать от представителей “Спартака” какие-то обвинения в расизме в адрес представителей нашего тренерского штаба. К сожалению, в своей жизни я не раз сталкивался с проявлениями расизма, и это было больно и неприятно», — сказал Жоаозиньо РИА Новости.

«Обидно, когда кто-то пытается играть с этой темой и манипулировать людьми. Сразу видно, что эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Они просто используют это слово, чтобы привлечь к себе внимание. За то время, что я в городе Сочи, как на тренировках, так и в городе все ведут себя уважительно со мной», — добавил он.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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