Жоаозиньо: Неприятно слышать от «Спартака» обвинения в расизме Бородина

«Сочи» в субботу на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в перерыве Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско, указав на иную национальность главного тренера “красно-белых”, и призвал его покинуть Россию».

«Я очень расстроен последним заявлением “Спартака”. Расизм действительно большая мировая проблема, и футбол — отличный инструмент, который помогает с ней бороться. Но мне ужасно неприятно слышать от представителей “Спартака” какие-то обвинения в расизме в адрес представителей нашего тренерского штаба. К сожалению, в своей жизни я не раз сталкивался с проявлениями расизма, и это было больно и неприятно», — сказал Жоаозиньо РИА Новости.