Аршавин высказался о скандале после матча РПЛ «Сочи» — «Спартак»

«Это нервы из-за поражения спартаковцев. После многих игр бывают скандалы, понятно, что кто-то мог что-то грубое сказать, может быть, даже перейти грань. Конечно, это не красит футбол, но мы все люди, эмоции бывают», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».