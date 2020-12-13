Аршавин высказался о скандале после матча РПЛ «Сочи» — «Спартак»
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался об инцидентах, произошедших после матча 18-го тура Российской
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался об инцидентах, произошедших после матча 18-го тура Российской
«Это нервы
Матч «Сочи» — «Спартак», прошедший в субботу, завершился минимальной победой хозяев. После игры в московской команде сообщили, что по окончании встречи футболист «Сочи» Жоаозиньо ударил тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля. Кроме того, в