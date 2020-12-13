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12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин высказался о скандале после матча РПЛ «Сочи» — «Спартак»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался об инцидентах, произошедших после матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Это нервы из-за поражения спартаковцев. После многих игр бывают скандалы, понятно, что кто-то мог что-то грубое сказать, может быть, даже перейти грань. Конечно, это не красит футбол, но мы все люди, эмоции бывают», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Сочи» — «Спартак», прошедший в субботу, завершился минимальной победой хозяев. После игры в московской команде сообщили, что по окончании встречи футболист «Сочи» Жоаозиньо ударил тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля. Кроме того, в пресс-службе «красно-белых» рассказали, что тренер «Сочи» Дмитрий Бородин спровоцировал конфликт с Доменико Тедеско.

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