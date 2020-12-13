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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта после матча с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта, который разгорелся после матча с «Сочи» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"
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«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз.

То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

За время пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростёртыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят “Спартак”, не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков “Сочи” ударил Андреаса Хинкеля.

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Надеюсь, эта ситуация будет рассмотрена с должной серьёзностью и такое больше не повторится никогда. Мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

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