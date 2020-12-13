«Тамбов» — «Рубин»: Деспотович, Дюпин и Хвича вернулись в стартовый состав казанцев

В стартовом составе казанцев появится нападающий Джордже Деспотович, пропускавший встречу 17-го тура против «Уфы» (0:1) из-за повреждения. Кроме того, в воротах гостей сыграет Юрий Дюпин, не выходивший на поле после игры 15-го тура с «Ростовом» (0:2). Также, с первых минут выйдет полузащитник Хвича Кварацхелия, для которого матч с «Тамбовом» станет первым в стартовом составе после выздоровления от коронавируса.